Un vistazo a un día en la vida de Olaf Morales, coordinador de idiomas en el Centro Todos Santos.

¿Cómo es un día normal para ti en el Centro?

“Home Office” es un término que se ha vuelto muy popular en estos días. Desde que comenzó la pandemia, todo el personal del Centro empezó a trabajar desde casa. Al principio me pareció un poco extraño porque soy el tipo de persona que sigue las rutinas: cuando trabajas desde casa, es básicamente una rutina completamente nueva y puede ser muy fácil olvidar que todavía estás trabajando.

Durante las primeras semanas, desarrollé y escribí un nuevo protocolo. Esto me ayudaría como guía para saber cuándo tenía que consultar correos electrónicos, planificar clases, dar clases en línea y también desayunar o almorzar. Decidí apegarme a mi nuevo plan porque sería clave para mantenerme productivo y eficiente.

En general, un día normal en mi oficina en casa comienza antes de las 6 a.m. Una de las primeras cosas que hago como tarea es mi lectura matutina, suelo leer unos 45 minutos cuando todo está en calma. No puedo decir que sea un amante del café (sé que suena raro) pero de vez en cuando también tomo café durante las primeras horas. Luego, alrededor de las 7 a.m., abro mi agenda y planeo mi día; Reviso todas las actividades que tengo durante el día y las ajusto si es necesario. Aproximadamente a las 8 a.m., es la hora de la oficina en casa, y una de las primeras cosas que hago es revisar los correos electrónicos, contestar los que son urgentes y dejar algunos otros cuando requieren más tiempo. A partir de aquí toda mi mañana es básicamente tener reuniones, planificar clases, crear contenido para cursos ahora en línea y también generar todo tipo de actividades para mis clases. Tomo pequeños descansos por el desayuno o el almuerzo. Definitivamente no puedo pensar con claridad cuando tengo hambre.

La oficina en casa puede ser muy complicada a veces porque no hay un horario real de entrada y salida. Normalmente trato de terminar a las 4 o 5 p.m., pero otras veces me emociono de más cuando estoy creando algún contenido nuevo o trabajando en una presentación digital y puedo terminar alrededor de las 10 o 11 p.m. Diría que trato de equilibrar mi horario entre las cosas que hacer en el trabajo y también mis actividades personales, por eso tener un horario me ayuda mucho a organizar las cosas que debo hacer durante los días regulares.

¿Cuáles son los cambios más importantes durante los últimos meses? ¿Qué ha permanecido igual?

Uno de los mayores cambios es saber cuándo es tiempo de trabajo y tiempo libre, definitivamente no se ha mantenido igual. Sorprendentemente, mi vida ha cambiado para mejor, ya que he podido administrar mi tiempo de manera más eficaz. Por ejemplo, el tiempo que solía ir de casa al trabajo, ahora lo uso para revisar correos electrónicos o planificar clases. Lo que significa que puede ser increíblemente más productivo si aprendes a administrar tu tiempo y crear un horario efectivo basado en tus actividades diarias.

¿Qué haces para divertirte fuera del trabajo?

Me considero una persona súper activa, soy una persona a la que le gusta hacer cosas y aprender nuevas siempre que sea posible. Me encanta hacer CrossFit y también entreno a otras personas en Todos Santos, por ahora creo entrenamientos en línea para que la gente pueda hacer ejercicio en casa.

También me gusta tomar fotos y grabar videos; Recientemente comencé un nuevo pasatiempo: “volar un dron”. Todavía estoy en el proceso de aprendizaje, pero definitivamente me divierto mucho cuando hago eso.

Otra cosa que me gusta hacer para divertirme es tomar cursos en línea y leer libros, generalmente libros de no ficción. Actualmente estoy aprendiendo sobre cómo realizar inversiones y crear negocios online.

¿Algún programa de TV / libros / películas / música favoritos o nuevos pasatiempos?

Mis libros favoritos son:

The Art of Happiness – Dalai Lama

Cien Dias de Felicidad – Fausto Brizzi

Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less – Greg McKeown

The Power of Now – Eckhart Tolle

The Leader Who Had No Title – Robin Sharma

Mis programas de televisión favoritos son:

Game of Thrones

Dark

Snowpiercer

Stranger Things

The Universe

Mis películas favoritas son:

The Fifth Element

Shutter Island

Inception

The Lord of the Rings

Interstellar

¿Qué es lo que más esperas cuando el Centro pueda volver a recibir personas?

Creo que enseñar programas en línea brinda nuevas oportunidades para las personas que no pueden viajar por diferentes razones, sin embargo, tener programas en el Centro es algo único. Cada vez que los alumnos llegan al Centro aportan no solo su entusiasmo sino también la energía que el Centro necesita para vivir.

Tengo muchas ganas de dar la bienvenida a nuevos estudiantes y profesores, ya que también ayuda a toda la comunidad. Mis estudiantes de inglés siempre están emocionados de hablar con alguien que es un hablante nativo y aprender de ellos, y, por otro lado, los estudiantes de CSU también se benefician mucho ya que pueden aprender y comprender cómo vive la gente en México. Mucha gente puede decirte cómo se siente esto, pero necesitas vivirlo para entenderlo completamente.