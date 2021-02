El equipo del Todos Santos Center entrega alimentos y suministros a las familias como parte de una alianza estatal

Cuando se formó una coalición para responder a la escasez médica y las necesidades de alimentos en Baja California Sur, México, el equipo del Centro CSU Todos Santos estuvo junto a su comunidad.

“Una de las principales actividades económicas de la comunidad rural de Todos Santos es el turismo,” dijo Kim Kita, director del CSU Todos Santos Center, quien también explicó que, si bien algunos alimentos se producen localmente, muchos productos provienen del territorio continental de México.

“COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro en todo el mundo, incluso en Todos Santos y Baja California Sur. A medida que comenzó la pandemia, los precios de los alimentos aumentaron y la oferta disminuyó. Al mismo tiempo, las familias que trabajan en sectores turísticos como restaurantes, hoteles, comercio minorista y ecoturismo experimentaron una interrupción repentina de sus medios de vida,” dijo Kita.

El Centro se unió al esfuerzo estatal más grande, y el personal asumió la función de aprovechar las relaciones existentes y unirse a los voluntarios de Alianza Comunitaria, lo que aseguró que los residentes de Todos Santos recibieran alimentos y suministros cuando los necesitaban.

“Si tuviera que definir nuestra participación en este proyecto con una sola palabra, sería ‘puente’. Nosotros éramos el puente,” dijo Idalia Paz y Puente. “El valor del Centro CSU Todos Santos es que siempre estamos abiertos, no solo nuestras mentes, sino también nuestros corazones. Cada programa que llega al Centro, cada proyecto que iniciamos o nos sumamos en la ciudad, siempre tenemos esa filosofía.”

A medida que el Centro unió fuerzas con el esfuerzo regional para asegurar alimentos y otros bienes para entregar a las familias necesitadas, sus años de compromiso con la comunidad y las empresas y organizaciones circundantes aceleraron su capacidad para apoyar el esfuerzo.

En Baja California Sur, y especialmente en Todos Santos, encontrar el camino a una ubicación determinada puede llevar algo de tiempo extra, así como una mayor conciencia espacial y direccional.

La ciudad de Todos Santos solo usa un código postal y ninguna de las calles tiene un nombre oficial, por lo que el personal y los voluntarios del Centro tuvieron que llamar a todos los hogares o comunicarse con ellos por mensaje de texto, WhatsApp u otras comunicaciones para tratar de recopilar la información necesaria. para entregar cada paquete. Algunos residentes no tienen teléfonos, por lo que contactar a cada familia no fue poca cosa.

“La gente local confía en nosotros,” dijo Paz y Puente. “Pudimos comunicarnos con ellos y pudimos crear ese mapa que [los voluntarios] siguieron. Si no hacemos esa llamada, la gente no recibe la comida. Teníamos un compromiso muy fuerte con eso y mucha responsabilidad. Incluso cuando estas cansado y sientas que no puedes seguir trabajando, recuerda que, si no lo haces, esa familia no tendrá comida durante la próxima semana.”

Jenny Sutton, una analista de datos que se mudó a Todos Santos desde el Reino Unido, se ofreció como voluntaria para ayudar a administrar la base de datos de despensas de BCSCA, los paquetes de provisiones y artículos para el hogar de la alianza para ayudar a sustentar a las familias durante la pandemia.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad de trabajar con BCSCA, la comunidad de Todos Santos y, en particular, los voluntarios de CSU,” dijo Sutton. “Definitivamente no podríamos haber llegado a todas las familias sin ellos.”

Y Kita enfatizó que la asociación es parte de la misión más amplia de CSU.

“CSU se enorgullece de asociarse con tantos voluntarios y organizaciones comprometidos para extender su larga tradición de esfuerzos de seguridad alimentaria, como “Cans around the Oval,” a Todos Santos.”

Cyrus Martin contribuyó a esta historia.