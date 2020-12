CSU Todos Santos Center: Una pueblo mágico

Algo para todos

El Centro celebró su hito de cinco años en 2019 y sirve como un lugar para forjar asociaciones y amistades duraderas entre las comunidades universitarias, los residentes mexicanos y varias organizaciones, que albergan oportunidades de aprendizaje innovadoras y experimentales, iniciativas de investigación colaborativas e interdisciplinarias e intercambios de conocimientos interculturales.

Desde su fundación, el Centro ha involucrado a miles de estudiantes universitarios y miembros de la facultad, residentes de BCS, jóvenes y familias, investigadores y socios comunitarios a través de una diversa gama de ofertas de programas, desde eventos de día completo como el Simposio de Ecoturismo en 2018, hasta una semana de duración. programas como Family Adventure Week y Kids Do It All, hasta programas de educación en el extranjero de un semestre que incluyen los cursos de Artes Liberales y Participación Comunitaria de CSU.